СНБО пополнил санкционный список " контрабандистов"

Фото из открытых источников

Совет нацбезопасности и обороны применил персональные экономические санкции к 3 физическим и 24 юридическим лицам, которых подозревают в контрабанде

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, в отличие от предыдущих заседаний, пополнение в санкционный список внесено по предложению Министерства внутренних дел.

"Как вы знаете мы начали работать с той категорией людей, которую в народе называют контрабандистами. Не все вошли в предыдущие списки. Их дополнили. На сегодняшний день в список вошли 3 физических лица, а именно гражданин Германии Александр Акст и граждане Украины Валерий Фальковский и Владислав Студенец", - отметил Данилов.

Он добавил, что под санкции попали 24 компании, которые связаны с названными лицами. При этом Данилов не уточнил,какие санкции введены.

Напомним, что санкции против лиц, подозреваемых в контрабанде начали вводить весной. Некоторые из санкционного списка обжалует решение СНБО в судах