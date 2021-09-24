Из закона об олигархах "исчезли" спорные нормы, документ направят на подпись

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Закон об олигархах передадут на подпись и не будут переголосовывать ни одну из его статей, поскольку взаимоисключающих поправок в документе не было найдено

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий РБК-Украина представителя Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федора Вениславского.

Утром народные депутаты обнаружили, что проголосованная версия закона якобы содержит три взаимоисключающие поправки под номером 396, 398, 406. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов.

В частности, одна из этих поправок авторства спикера Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов имеет не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАЗК. И сам нардеп Вениславский заявил, что, в связи с этим необходимо переголосовать одну статью закона об олигархах. В то же время, теперь он изменил свое мнение.

"Нас ввели в заблуждение работники аппарата ВР. Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо. Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая правка на голосование не ставилась, а следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих поправок проголосовано не было", - пояснил глава рабочей группы по законопроекту об олигархах и добавил, что документ будет направлен на подпись сначала спикеру парламента Дмитрию Разумкова, а позже Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что накануне парламент одобрил во втором чтении и целом законопроект об олигархах. Он вступит в силу через 6 месяцев. Однако, представитель президента Федор Вениславский заявил, что придется переголосовать одну статью из-за выявленных несогласованностей.