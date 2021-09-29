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29 сентября 2021, 12:45 167

Высший антикорсуд оштрафовал главу столичного Окружного админсуда Вовка

29 сентября 2021, 12:45 167
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из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд оштрафовал председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в создании преступной организации и злоупотреблении влиянием

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

На Вовка наложили денежное взыскание в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 4540 гривны. Причиной наложения взыскания стали постоянные неявки председателя Окружного админсуда Киева в антикоррупционный суд, где слушаются два ходатайства об отстранении его от должности, а также применение меры пресечения в виде залога. Это максимальная сумма взыскания, которая предусмотрена законодательством.

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе ОАСК Вовку, судье Аблову, руководителю Государственной судебной администрации Холоднюку и другим. По версии следствия, Вовк организовал и создал преступную организацию. Как считают детективы, эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также политических элит и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК якобы использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

Кроме того, указанная организация пыталась захватить власть в Украине, получив контроль над высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей. Для этого они якобы принимали решения в интересах некоторых чиновников, а те в свою очередь назначали в ВРП и ВККС подконтрольных ОАСК лиц.

оаск ВАКС судья Вовк штраф НАБУ

 
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