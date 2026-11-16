Фото: ОВА

Число раненых в результате российской атаки на Днепр возросло до 10 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Все пострадавшие госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся двое мужчин в возрасте 26 и 47 лет.

Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и четырех раненых.