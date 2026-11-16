20:20  15 ноября
Отключение света 16 ноября: в Укрэнерго назвали графики
20:45  15 ноября
В Харькове майор требовал с военного 10 тысяч долларов
10:42  16 ноября
На Днепропетровщине таксист сливал россиянам позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2026, 09:30

Атака РФ на Днепр: количество раненых выросло, двое – в тяжелом состоянии

16 ноября 2026, 09:30
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Число раненых в результате российской атаки на Днепр возросло до 10 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Все пострадавшие госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся двое мужчин в возрасте 26 и 47 лет.

Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и четырех раненых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр война обстрелы последствия пострадавшие
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
На Днепропетровщине таксист сливал россиянам позиции ВСУ
16 ноября 2026, 10:42
Зеленский анонсировал "Рамштайн": Украина будет просить ракеты Patriot и NASAMS
16 ноября 2026, 10:28
На Донетчине из-за российских ударов погибли четыре человека, еще четыре – ранены
16 ноября 2026, 10:12
Россияне атаковали Харьковщину: девять человек пострадали за сутки
16 ноября 2026, 09:56
Массированная атака на Одесщину: повреждены дома и инфраструктура
16 ноября 2026, 09:45
Удар по Крымскому мосту: оккупанты перекрыли движение транспорта
16 ноября 2026, 09:39
РФ атаковала энергетику Черкасской области: часть потребителей осталась без света
16 ноября 2026, 09:15
Украина может не вступить в ЕС даже после завершения войны
16 ноября 2026, 08:56
Вражеский удар по Кировоградщине: повреждено транспортное предприятие
16 ноября 2026, 08:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Виктор Андрусив
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »