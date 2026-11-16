Атака РФ на Днепр: количество раненых выросло, двое – в тяжелом состоянии
Число раненых в результате российской атаки на Днепр возросло до 10 человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
Все пострадавшие госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся двое мужчин в возрасте 26 и 47 лет.
Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и четырех раненых.
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