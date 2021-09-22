Верховная Рада приняла закон о запрете антисемитизма в Украине
Верховная Рада Украины закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в стране
Законопроект №5109 во втором чтении поддержали 283 народных депутата, передает RegioNews.
Согласно закону, все виды и проявления антисемитизма в Украине запрещаются.
Лица, виновные в нарушении требований данного закона, будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
Согласно документу, проявлениями антисемитизма являются:
- призыв, сокрытие или оправдание убийства, или причинение вреда, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения,
- отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост),
- изготовление, распространение каких-либо материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.
Ранее сообщалось, что Рада в 23 сентября планирует собраться на внеочередное заседание.
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