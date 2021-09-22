Верховна Рада ухвалила закон про заборону антисемітизму в Україні
Верховна Рада України ухвалила закон про запобігання і протидію антисемітизму в країні
Законопроєкт №5109 у другому читанні підтримали 283 народних депутати, передає RegioNews.
Відповідно до закону, усі види та прояви антисемітизму в Україні забороняються.
Особи, винні у порушенні вимог даного закону, нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Згідно з документом, проявами антисемітизму є:
- заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження,
- заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост),
- виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.
Раніше повідомлялось, що Рада у 23 вересня планує зібратися на позачергове засідання.
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