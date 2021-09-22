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22 вересня 2021, 13:49 268

Верховна Рада ухвалила закон про заборону антисемітизму в Україні

22 вересня 2021, 13:49 268
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Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада України ухвалила закон про запобігання і протидію антисемітизму в країні

Законопроєкт №5109 у другому читанні підтримали 283 народних депутати, передає RegioNews.

Відповідно до закону, усі види та прояви антисемітизму в Україні забороняються.

Особи, винні у порушенні вимог даного закону, нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Згідно з документом, проявами антисемітизму є:

  • заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження,
  • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост),
  • виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.

Раніше повідомлялось, що Рада у 23 вересня планує зібратися на позачергове засідання.

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