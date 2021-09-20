"Слуги народа" сегодня соберутся на заседание фракции: что обсудят
В понедельник, 20 сентября, состоится заседание фракции "Слуги народа"
Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук, пишет RegioNews.
Народные депутаты рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах.
"На повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе вопрос назначения нового главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.
Заседание фракции начнется в 19:00.
Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщали, что кадровые изменения в правительстве могут произойти в конце сентября.
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