"Слуги народа" сегодня соберутся на заседание фракции: что обсудят

17 сентября 2021

Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ

В самой пророссийской партии Украины, которая с самого начала имела два центра силы, произошел громкий скандал вокруг местных выборов в скромной полтавской глубинке. Скандал, который вполне может нача...