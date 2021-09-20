09:13  20 сентября
В Украине более 2 тыс. новых COVID-больных: где больше всего
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
08:04  20 сентября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 10:03 5

"Слуги народа" сегодня соберутся на заседание фракции: что обсудят

20 сентября 2021, 10:03 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 20 сентября, состоится заседание фракции "Слуги народа"

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук, пишет RegioNews.

Народные депутаты рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах.

"На повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе вопрос назначения нового главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.

Заседание фракции начнется в 19:00.

Напомним, ранее в "Слуге народа" сообщали, что кадровые изменения в правительстве могут произойти в конце сентября.

Украина Слуга народа партии фракция заседание

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua