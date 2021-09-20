"Слуги народу" сьогодні зберуться на засідання фракції: що обговорять
У понеділок, 20 вересня, відбудеться засідання фракції "Слуги народу"
Про це повідомила спікер партії Юлія Палійчук, пише RegioNews.
Народні депутати розглянуть фінальні редакції законопроєктів про олігархів.
"На порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 і 5600, а також кадрові питання, в тому числі питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Засідання фракції розпочнеться о 19:00.
Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" повідомляли, що кадрові зміни в уряді можуть відбутися наприкінці вересня.
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