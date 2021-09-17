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17 сентября 2021, 15:59 203

Дело Чауса: в ГБР говорят, что допрашивают работников НАБУ и СБУ

17 сентября 2021, 15:59 203
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Государственное бюро расследований допрашивает работников Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро по делу о возможном применении силы во время задержания бывшего судьи Днепровского райсуда Николая Чауса

Об этом сообщил в интервью ”Интерфакс-Украина" и. о. директора ведомства Алексей Сухачев, пишет RegioNews.

"Сейчас выполняется план следственных действий, и пока о результатах следствия я не могу подробно комментировать. Скажу лишь, что сейчас допрашиваются работники СБУ и НАБУ, изучаются материалы, на основании которых было осуществлено задержание и содержание гражданина Чауса в служебных зданиях СБУ”, - сказал он.

Сухачев добавил, что пока следователь еще не предоставил конечную оценку полученных материалов.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на меру пресечения екссудді Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого 4 августа ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест.

3 апреля 2021 года СМИ стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса, который до этого бежал из Украины.

Президент Молдавии Мая Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судди Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Однако, недавно его обнаружили в Винницкой области. Сначала его задержала СБУ - тогда в службе сообщили, что допросили его в рамках расследования похищения и оказывают необходимую медицинскую помощь. Впоследствии - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрали меру пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Напомним, как установило тогда следствие, Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, закопанных на огороде.

СБУ ГБР Украина следствие Чаус Николай

 
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