Справа Чауса: у ДБР кажуть, що допитують працівників НАБУ й СБУ

Державне бюро розслідувань допитує працівників Служби безпеки і Національного антикорупційного бюро у справі щодо можливого застосування сили під час затримання колишнього судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса

Про це повідомив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна” в.о. директора відомства Олексій Сухачов, пише RegioNews.

"Наразі виконується план слідчих дій, і поки що про результати слідства я не можу детально коментувати. Скажу лише, що зараз допитуються працівники СБУ та НАБУ, вивчаються матеріали, на підставі яких було здійснено затримання та утримання громадянина Чауса у службових будівлях СБУ”, - сказав він.

Сухачов додав, що поки що слідчий ще не надав кінцеву оцінку здобутих матеріалів.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого 4 серпня ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт.

3 квітня 2021 року ЗМІ стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколи Чауса, який до цього втік з України.

Президент Молдови Мая Санду доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

17 травня цього року в Telegram-каналі з’явилося відеозвернення Чауса. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали у 2021 році.

Однак, нещодавно його виявили на Вінниччині. Спочатку його затримала СБУ - тоді у службі повідомили, що допитали його в рамках розслідування викрадення та надають необхідну медичну допомогу. Згодом - у "Феофанії" - його затримало НАБУ. Після цього Чаусу обрали запобіжний захід у межах справи про отримання хабаря в 150 тис. доларів. Нагадаємо, як встановило тоді слідство, Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, закопаних на городі.