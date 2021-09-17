НАПК взялось проверять декларации Разумкова и Стефанчука

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку 96 деклараций публичных служащих, в том числе 65 народных депутатов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 1183 декларации публичных должностных лиц.

По должности (в порядке очередности) НАПК взяло в проверку декларации 63 народных депутатов. Среди них – Нестор Шуфрич, Федор Вениславский, Даниил Гетманцев, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук.

По результатам проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций, поданных 4 лицами. В частности народного депутата Тараса Батенко.

По результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами специалисты НАПК начали проверку в отношении 16 человек.

На основании сообщений о возможном недостоверное декларирование от граждан, журналистов и правоохранителей НАЗК взяло в проверку декларации 12 человек.

Напомним, недавно НАПК нашло нарушения в декларации судьи Конституционного суда и депутата из "группы Коломойского".