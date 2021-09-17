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17 вересня 2021, 13:59 10

НАЗК взялося перевіряти декларації Разумкова і Стефанчука

17 вересня 2021, 13:59 10
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Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку 96 декларацій публічних службовців, зокрема 65 народних депутатів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 1183 декларації публічних посадовців.

За посадою (порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації 63 народних депутатів. Серед них – Нестор Шуфрич, Федір Веніславський, Данило Гетманцев, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук.

За результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій, поданих 4 особами. Зокрема народного депутата Тараса Батенка.

За результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами фахівці НАЗК розпочали перевірку стосовно 16 осіб.

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронців НАЗК узяло в перевірку декларації 12 осіб.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК знайшло порушення у декларації судді Конституційного суду та депутата з "групи Коломойського".

НАЗК

 
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