НАЗК взялося перевіряти декларації Разумкова і Стефанчука
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку 96 декларацій публічних службовців, зокрема 65 народних депутатів
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 1183 декларації публічних посадовців.
За посадою (порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації 63 народних депутатів. Серед них – Нестор Шуфрич, Федір Веніславський, Данило Гетманцев, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук.
За результатами проведеного моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій, поданих 4 особами. Зокрема народного депутата Тараса Батенка.
За результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами фахівці НАЗК розпочали перевірку стосовно 16 осіб.
На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронців НАЗК узяло в перевірку декларації 12 осіб.
Нагадаємо, нещодавно НАЗК знайшло порушення у декларації судді Конституційного суду та депутата з "групи Коломойського".