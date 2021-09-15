В Украине появится новый праздник

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В Украине появится новый профессиональный праздник - День работников финансовой сферы

Как пишет RegioNews, такое решение принял правительство во время сегодняшнего заседания.

Инициатором введения нового праздника стало Министерство финансов. Его будут отмечать ежегодно 24 июля. В частности, проект указа разработан "с целью чествования самоотверженного труда, значительный вклад в развитие финансовой системы работников финансовой сферы и повышения престижности труда финансиста".

В ведомстве пояснили, что выбрали дату 24 июля, поскольку в этот день Православная Церковь отмечает память Святой равноапостольной Ольги.

Для того чтобы проект указа вступил в силу, его должен подписать президент.

Напомним, ранее в Раде предлагали отменить перенос рабочих дней в связи с праздниками.