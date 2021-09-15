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15 вересня 2021, 16:50 11

В Україні з'явиться нове свято

15 вересня 2021, 16:50 11
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Фото: Сайт КМУ
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В Україні зʼявиться нове професійне свято — День працівників фінансової сфери

Як пише RegioNews, таке рішення ухвалив уряд під час сьогоднішнього засідання.

Ініціатором запровадження нового свята стало Міністерство фінансів. Його відзначатимуть щорічно 24 липня. Зокрема, проєкт указу розроблено "з метою вшанування самовідданої праці, значного внеску у розвиток фінансової системи працівників фінансової сфери та підвищення престижності праці фінансиста".

У відомстві пояснили, що обрали дату 24 липня, оскільки у цей день Православна Церква України відзначає памʼять Святої рівноапостольної Ольги.

Для того, щоб проєкт указу набув чинності, його має підписати президент.

Нагадаємо, раніше у Раді пропонували скасувати перенесення робочих днів у зв'язку зі святами.

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