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09 сентября 2021, 16:27 5

Данилов провел заседание СНБО по Стратегии морской безопасности страны

09 сентября 2021, 16:27 5
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Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов провел заседание СНБО по разработке стратегии морской безопасности Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Данилова, морская безопасность занимает важное место в системе национальной безопасности государства, и разработка соответствующей стратегии является одной из ключевых задач, которые поставил президент. Военной составляющей должно уделяться особое внимание при разработке Стратегии морской безопасности Украины, считает он.

"Во время презентации структуры Стратегии морской безопасности Украины было указано, что при ее разработке в Аппарате СНБО были учтены все необходимые отечественные законы и нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и реализации соответствующих стратегий", - говорится в сообщении.

По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждении плана подготовки проекта стратегии.

Напомним, ранее сообщалось, что во фракции "Слуга народа" предложили провести целый пленарный день, посвященный рассмотрению законопроектов морехозяйственного комплекса и портовой сферы.

Украина СНБО РНБО заседание Алексей Данилов

 
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