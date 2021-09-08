Правительство передало Госагентство туризма в управление Мининфраструктуры

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Об этом информирует RegioNews со ссылкой на заседание правительства 8 сентября.

К этому времени оно входило в сферу управления Министерства культуры, молодежи и спорта. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания интегрированного в мировой транспортной сети безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины.

Документ вносит изменения в положения о Министерстве культуры, молодежи и спорта, о Государственном агентстве развития туризма и о Министерстве инфраструктуры.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о намерении сделать с территории Чернобыльской АЭС "зону возрождения".