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08 сентября 2021, 13:59 90

Правительство передало Госагентство туризма в управление Мининфраструктуры

08 сентября 2021, 13:59 90
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров передал Государственное агентство развития туризма в сферу управления Министерства инфраструктуры

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на заседание правительства 8 сентября.

К этому времени оно входило в сферу управления Министерства культуры, молодежи и спорта. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, развитие туристической инфраструктуры невозможно без создания интегрированного в мировой транспортной сети безопасно функционирующего и эффективного транспортного комплекса Украины.

Документ вносит изменения в положения о Министерстве культуры, молодежи и спорта, о Государственном агентстве развития туризма и о Министерстве инфраструктуры.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о намерении сделать с территории Чернобыльской АЭС "зону возрождения".

Кабмин

 
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