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08 вересня 2021, 13:59 90

Уряд передав Держагентство туризму в управління Мінінфраструктури

08 вересня 2021, 13:59 90
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів передав Державне агентство розвитку туризму до сфери управління Міністерства інфраструктури

Про це інформує RegioNews з посиланням на засідання уряду 8 вересня.

До цього часу воно входило до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту. Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, розвиток туристичної інфраструктури неможливий без створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України.

Документ вносить зміни до положень про Міністерство культури, молоді та спорту, про Державне агентство розвитку туризму та про Міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про намір зробити з території Чорнобильської АЕС "зону відродження".

Кабмін

 
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