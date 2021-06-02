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02 июня 2021, 14:53 6

Нардепы создали два новых межфракционных объединений

02 июня 2021, 14:53 6
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Фото из открытых источников
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В Верховной Раде создали еще два межфракционных депутатских объединения - "За ратификацию Стамбульской конвенции" и "Запорожская инициатива"

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания парламента 2 июня, пишет RegioNews.

Отмечается, что "За ратификацию Стамбульской конвенции" возглавил председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "За ратификацию Стамбульской конвенции", - сказал Стефанчук.

Кроме того, первый вице-спикер сообщил о создании в Верховной Раде еще одного межфракционного объединения "Запорожская инициатива", которую возглавил народный депутат Геннадий Касай (фракция "Слуга народа").

Напомним, ранее сообщалось, что в ВР действует около сотни межфракционных депутатских объединений.

Верховная Рада парламент Украина нардеп Руслан Стефанчук

 
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