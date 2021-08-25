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25 августа 2021, 09:06 64

Кучма назвал главную причину оккупации Крыма

25 августа 2021, 09:06 64
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Фото: из открытых источников
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Оккупация Крыма стала возможной из-за того, что Украина не стала защищать свои территории в 2014 году

Как передает RegioNews, так считает второй президент Украины Леонид Кучма. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Оккупация Крыма состоялась потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась из-за того, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению", - отметил он.

По его словам, если бы Украина также не защищала территории на Донбассе, то "не было бы войны и Украины никакой не было".

Второй президент также уверен, что сейчас Крым именно оккупирован, а не аннексирован.

"Аннексия - это же якобы навсегда... А вот оккупация - это явление временное и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский разрешил отменить свободную экономическую зону "Крым".

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