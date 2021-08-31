Глава ВР призвал "максимально жестко" наказать нападавших на Порошенко

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нападавшие на пятого президента Украины Петра Порошенко 24 августа, должны понести "максимально жесткую" ответственность за свои действия в рамках законодательства

Об этом он сообщил во время брифинга 31 августа, передает RegioNews.

"Считаю эти действия недопустимыми, которые произошли, правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию - есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон - один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жесткой”, - пояснил Разумков.

Он уверен, что кроме хулиганской составляющей, такие действия дают информационные поводы, которые могут использоваться против Украины.

Напомним, пятого президента Украины Петра Порошенко 24 августа облили зеленкой после Марша защитников в Киеве. Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, когда Порошенко направлялся в Кабмин.