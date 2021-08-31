Голова ВР закликав "максимально сурово" покарати нападників на Порошенка

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що нападники на п’ятого президента України Петра Порошенка 24 серпня, повинні понести "максимально сурову" відповідальність за свої дії в рамках законодавства

Про це він повідомив під час брифінгу 31 серпня, передає RegioNews.

"Вважаю ці дії неприпустимими, які відбулися, правоохоронці ними займаються. Тут не повинно бути поділу на владу чи опозицію - є підходи, які діють в рамках закону, а закон - один для всіх. І тих, хто хоче порушити закон, потрібно притягати до відповідальності, щоб вона була максимально суворою”, - пояснив Разумков.

Він впевнений, що крім хуліганської складової, такі дії дають інформаційні приводи, які можуть використовуватися проти України.

Нагадаємо, п’ятого президента України Петра Порошенка 24 серпня облили зеленкою після Маршу захисників у Києві. Інцидент стався біля входу в метро Хрещатик, коли Порошенко прямував до Кабміну.