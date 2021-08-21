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21 августа 2021, 11:16 35

Данилов, Кулеба и Денисова попали под санкции Кремля

21 августа 2021, 11:16 35
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Фото из открытых источников
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и еще более 70 человек вошли в перечень физлиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на постановление Правительства РФ.

Кроме Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова в список вошли первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной Рады Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Таким образом, количество людей в списке увеличилось с 849 до 922.

Данилов, комментируя действия России, заявил, что такой "подарок" Москва решила сделать ко Дню независимости Украины.

"Кремль ввел санкции в отношении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - отметил Данилов.

Напомним, в сентябре 2020 года Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда других украинских нардепов.

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