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21 серпня 2021, 11:16 34

Данілов, Кулеба і Денісова потрапили під санкції Кремля

21 серпня 2021, 11:16 34
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Фото з відкритих джерел
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов і ще понад 70 осіб увійшли до переліку фізосіб, щодо яких в Росії діють спеціальні економічні заходи

Про це пише RegioNews з посиланням на постанову уряду РФ.

Крім Дмитра Кулеби та Олексія Данилова до списку увійшли перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, депутат Верховної Ради Олександр Дубінський, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Таким чином, кількість людей у списку збільшилася з 849 до 922.

Данілов, коментуючи дії Росії, заявив, що такий "подарунок" Москва вирішила зробити до Дня незалежності України.

"Кремль запровадив санкції щодо Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука й низки інших українських нардепів.

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