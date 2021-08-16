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16 августа 2021, 15:07 9

Суд требует восстановить в должности скандального замглавы Службы внешней разведки

16 августа 2021, 15:07 9
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Фото из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева обязал восстановить в должности бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

Отмечается, что суд полностью удовлетворил иск Семочко о восстановлении в должности

В суде напомнили, что дело по иску Семочко было открыто еще в ноябре 2019 года. Но в декабре производство в ОАСК было остановлено до вынесения вердикта Верховного суда, который параллельно рассматривал законность указа Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года о его освобождении.

"В начале 2021 года ВС признал этот указ незаконным, поскольку Семочко во время увольнения был на больничном. Учитывая это, в мае 2021 года ОАСК возобновил рассмотрение иска и 11 августа вынес решение - суд полностью удовлетворил его иск", - отмечается в сообщении.

В частности, ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности заместителя председателя СВР. Суд восстановил его в должности с 3 сентября 2019 года.

"Окружной административный суд Киева установил, что оспариваемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не соответствует требованиям действующего законодательства", - говорится в ответе суда на запрос

Бывший президент Петр Порошенко объявил о его увольнении на дебатах с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве. До этого журналисты выяснили, что у него есть недвижимость более чем на 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым. Сам он не проходил специальную проверку перед назначением на должность.

разведка оаск президент дебаты

 
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