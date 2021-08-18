Кабмин согласовал увольнение главы Конотопской райгосадминистрации
Кабинет министров согласовал увольнение Бескоровайного Александра Анатольевича с должности председателя Конотопской районной государственной администрации Сумской области
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм нардепа Алексея Гончаренко.
Следующим этапом увольнения главы района является издание соответствующего указа Президентом Украины.
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