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18 августа 2021, 14:37 155

Кабмин согласовал увольнение главы Конотопской райгосадминистрации

18 августа 2021, 14:37 155
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров согласовал увольнение Бескоровайного Александра Анатольевича с должности председателя Конотопской районной государственной администрации Сумской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм нардепа Алексея Гончаренко.

Следующим этапом увольнения главы района является издание соответствующего указа Президентом Украины.

Напомним, что 11 августа Зеленский уволил главу Харьковской ОГА и назначил ее временного преемника

Кабмин увольнение Офис президента президент ОГА

 
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