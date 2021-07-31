Сутки на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

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За прошедшие сутки в зоне проведения ООС на Донбассе было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб операции объединенных сил, передает RegioNews.

Возле Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении населенного пункта Новоселовка вторая российские наемники обстреливали наши позиции с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Луганской области зафиксировали вражеский беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

В штабе ООС добавили, что боевых потерь среди украинских военных нет, о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск была проинформирована Миссия ОБСЕ.

31 июля, по состоянию на 7 часов утра, нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе.