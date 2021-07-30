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30 июля 2021, 15:33 112

Возобновление авиасообщения с Мариуполем пока невозможно - вице - премьер

30 июля 2021, 15:33 112
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Фото из открытых источников
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Возобновление авиационного сообщения с прифронтовым Мариуполем сегодня нереально.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина

"На сегодня это нереально. Как вы помните, после сбития рейса MH-17 в 2014 году был установлен запрет на полеты на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно", - заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В то же время, по его словам, рабочая группа изучает возможность строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском.

"С учетом того, что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено, мы считаем возможным несколько сократить расстояние, о котором я говорил. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но скажу сразу: после того, как мы это примем решение, мы отправим документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. И только после их разрешения мы сможем реализовать этот проект", - добавил Резников

Кабмин Донбасс авиаперелеты организация проект

 
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