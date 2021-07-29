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29 июля 2021, 12:42 174

Представитель Зеленского назвал условие увольнения министра обороны

29 июля 2021, 12:42 174
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Фото из открытых источников
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Министр обороны Андрей Таран может быть уволен со своего поста, если не продемонстрирует качественных изменений в оборонной сфере.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Сегодня

"Во-первых, здесь надо вспомнить недавние отставки заместителей министра обороны. Эти изменения являются звеньями одной цепи, потому что к господину Тарану также есть вопросы. И если в ближайшее время мы не увидим синергии, то я не исключаю, что следующим вопросом может встать вопрос министра обороны, если не будет качественных изменений в этой сфере. Если результата нет, несмотря на вотум доверия, то, конечно, такие лица должны быть уволены, чтобы более квалифицированные менеджеры обеспечили выполнение задач функций государства", - подчеркнул представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

На вопрос каким может быть сценарий в случае, если этот кадровый вопрос будет внесен в сессионный зал, парламентарий ответил так: "Я бы склонялся к радикальному сценарию развития событий... относительно отставки Тарана".

Напомним, что на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами

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