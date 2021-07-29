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29 липня 2021, 12:42 153

Представник Зеленського назвав умову звільнення міністра оборони

29 липня 2021, 12:42 153
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Фото з відкритих джерел
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Міністр оборони Андрій Таран може бути звільнений зі своєї посади, якщо не продемонструє якісних змін в оборонній сфері.

Про це пише RegioNews з посиланням на Сегодня

"По-перше, тут треба згадати нещодавні відставки заступників міністра оборони. Ці зміни є ланками одного ланцюга, тому що до пана Тарана також є питання. І якщо найближчим часом ми не побачимо синергії, то я не виключаю, що наступним питанням може постати питання міністра оборони, якщо не буде якісних змін у цій сфері. Якщо результату немає, попри вотум довіри, то, звичайно, такі особи мають бути звільнені, щоб більш кваліфіковані менеджери забезпечили виконання завдань функцій держави", - підкреслив представник президента у парламенті Федір Веніславський.

На запитання яким може бути сценарій в разі, якщо це кадрове питання буде внесене до сесійної зали, парламентар відповів так: "Я б схилявся до радикального сценарію розвитку подій… щодо відставки Тарана".

Нагадаємо, що на цьому тижні Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройними силами

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