08:56  29 июля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 800 новых случаев
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
08:11  29 июля
Обстрелы из минометов и гранатометов: на Донбассе зафиксировали 13 нарушений со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 09:31 12

Арахамия считает "фатальной ошибкой" отказ Украины от ядерного вооружения

29 июля 2021, 09:31 12
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Подписание Будапештского меморандума и отказ от ядерного статуса стало "фатальной ошибкой" первого президента Украины Леонида Кравчука

Как передает RegioNews, такое мнение выразил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По мнению нардепа, если бы Украина была ядерным государством, с ней бы сейчас общались совершенно по-другому.

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь", - отметил Давид Арахамия.

Несмотря на это, нардеп признал, что не знает обстоятельств подписания меморандума – и сейчас "легко рассуждать, спустя столько лет".

Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас, это происходит во многих других странах", – считает нардеп.

По мнению главы "слуг" в парламенте, в то время нужно было проявить настойчивость и подписать дополнительные документы, по которым можно было сократить, но все равно оставить ядерный потенциал.

Как сообщалось, заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук не исключает, что осенью в правительстве возможны кадровые изменения.

Давид Арахамия Слуга народа оружие Верховная Рада парламент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram