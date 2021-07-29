Арахамия считает "фатальной ошибкой" отказ Украины от ядерного вооружения

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Как передает RegioNews, такое мнение выразил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По мнению нардепа, если бы Украина была ядерным государством, с ней бы сейчас общались совершенно по-другому.

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь", - отметил Давид Арахамия.

Несмотря на это, нардеп признал, что не знает обстоятельств подписания меморандума – и сейчас "легко рассуждать, спустя столько лет".

Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас, это происходит во многих других странах", – считает нардеп.

По мнению главы "слуг" в парламенте, в то время нужно было проявить настойчивость и подписать дополнительные документы, по которым можно было сократить, но все равно оставить ядерный потенциал.

Как сообщалось, заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук не исключает, что осенью в правительстве возможны кадровые изменения.