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29 липня 2021, 09:31 12

Арахамія вважає "фатальною помилкою" відмову України від ядерного озброєння

29 липня 2021, 09:31 12
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Фото: з відкритих джерел
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Підписання Будапештського меморандуму і відмова від ядерного статусу стало "фатальною помилкою" першого президента України Леоніда Кравчука

Як передає RegioNews, таку думку висловив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефір програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

На думку нардепа, якби Україна була ядерною державою, з нею б зараз спілкувалися зовсім по-іншому.

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського – ред.). У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати", - зазначив Давид Арахамія.

Попри це, нардеп визнав, що не знає обставин підписання меморандуму – і зараз "легко міркувати, через стільки років".

Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", – вважає нардеп.

На думку голови "слуг" в парламенті, в той час потрібно було проявити наполегливість і підписати додаткові документи, за якими можна було скоротити, але все одно залишити ядерний потенціал.

Як повідомлялося, заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, народний депутат Євгенія Кравчук не виключає, що восени в уряді можливі кадрові зміни.

Давид Арахамія Слуга народа зброя Верховна Рада парламент

 
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