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29 июня 2021, 10:06 10

Конституцию Украины хотят изменить ради децентрализации: Корниенко рассказал детали

29 июня 2021, 10:06 10
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Фото: из открытых источников
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Для завершения реформы децентрализации следует изменить Конституцию Украины. Этот процесс хотят начать уже осенью 2021 года

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на слова главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко во время согласительного совета Рады.

Вчера много было дискуссий, должна ли быть Конституция постоянной или находиться в процессе изменений. Я думаю, что истина где-то посередине. Но попутно напомню, что реформа децентрализации - это точно та реформа, которая нуждается в конституционном завершении", - сказал он.

По словам Корниенко, "Слуга народа" будет "все для этого делать".

Выйти на согласованный вариант с представителями местного самоуправления, и вскоре (осенью, например) начать процесс внесения и обсуждения этого варианта изменений в Конституцию", - объяснил Корниенко.

Напомним, ранее Корниенко сообщил, что народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады во вторник, 29 июня.

Слуга народа децентрализация депутат Конституция Александр Корниенко

 
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