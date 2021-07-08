НАПК требует уволить судью КСУ из-за цитаты из романа "Три мушкетера"

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции требует уволить судью Конституционного суда Игоря Слиденко, в частности, из-за использования в письме цитаты из романа Александра Дюма "Три мушкетера".

Как пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу НАЗК, соответствующее письмо в адрес и. о. председателя КСУ Сергея Головатого направил заместитель председателя агентства Роман Сухоставец.

" Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обратилось в Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики Конституционного Суда Украины (КСУ) относительно неэтичного поведения судьи КСУ Игоря Слиденко. Судья КСУ Игорь Слиденко неоднократно нарушал этические принципы, а потому должен быть уволен", - отмечается в сообщении НАЗК.

В НАЗК обосновывают свое решение, в частности тем, что судья готовил решение о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов, несмотря на заявление о самоотводе.

Еще одной причиной для увольнения Слиденко, по мнению "антикоррупционеров", является письмо с угрозой одному из членов НАПК с цитатой из романа Александра Дюма. Письмо было отправлено на французском языке. Его перевод на украинский следующий:

" А теперь, - сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюко, кусайся, если можешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Так что Мерси, Господа, и передайте мой привет господину н."

Кроме этого в НАПК недовольны отдельными заявлениями Слиденко в интервью СМИ.

" Например, в одном интервью Игорь Слиденко отметил: "Формально я нарушил закон, действительно, но никаких физических возможностей, поскольку я находился за границей, подать их вовремя у меня не было".... на основании ст. 21 Закона Украины "О КСУ" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности путем увольнения его с должности судьи КСУ",- отмечают в НАПК

Напомним,что Игорь Слиденко еще в прошлом году написал заявление об отставке. Свое решение он пояснил давлением со стороны Офиса Президента