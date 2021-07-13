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13 июля 2021, 11:03 12

Минздрав просит Раду легализовать медицинский каннабис

13 июля 2021, 11:03 12
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Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения призвало парламент принять законопроект президента Владимира Зеленского, который предоставляет доступ к больным медицинского каннабиса в стране и регулирует его оборот

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

"Легализация каннабиса в медицинских целях – это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону - решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – прокомментировал обращение заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

Как отмечается в сообщении, на основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, которая подтверждает, что конопля является эффективными при лечении свыше 50 патологических состояний.

"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!"- подчеркнули в Минздраве.

Напомним, 13 июля на внеочередном заседании парламент планирует рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Украина Верховная Рада Минздрав парламент легализация

 
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