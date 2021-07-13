Минздрав просит Раду легализовать медицинский каннабис
Министерство здравоохранения призвало парламент принять законопроект президента Владимира Зеленского, который предоставляет доступ к больным медицинского каннабиса в стране и регулирует его оборот
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
"Легализация каннабиса в медицинских целях – это прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону - решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – прокомментировал обращение заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.
Как отмечается в сообщении, на основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, которая подтверждает, что конопля является эффективными при лечении свыше 50 патологических состояний.
"Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!"- подчеркнули в Минздраве.
Напомним, 13 июля на внеочередном заседании парламент планирует рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.