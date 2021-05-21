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В Минэнерго анонсировали изменения в работе рынка электроэнергии
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21 мая 2021, 12:07 92

В Минэнерго анонсировали изменения в работе рынка электроэнергии

21 мая 2021, 12:07 92
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Фото из открытых источников
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Министерство энергетики в ближайшее время представит новую модель механизма специальных обязательств на рынке электроэнергии, которым также регулируются и тарифы для населения

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет RegioNews.

"Сейчас мы разрабатываем новые документы, новые подходы по модели ПСО, в том числе и по трансформации угольных регионов", - сказал он.

Министр призвал народных депутатов приобщится к разработке документов.

Известно, что ныне действующая модель рынка позволяет электротарифам для украинцев оставаться на уровне 1,68 гривны за кВт-ч.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что сейчас действующая стоимость электроэнергии в размере 1,68 грн за кВт-ч в два раза ниже рыночной цены. В условиях рынка тариф для населения должен быть в два раза выше и отличаться в зависимости от региона Украины.

Украина тарифы министр электричество Минэнерго

 
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