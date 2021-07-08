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08 июля 2021, 17:42 13

Украина стремится получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет - Шмыгаль

08 июля 2021, 17:42 13
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Украина стремится получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет.

Как пишет Regionews со ссылкой на Правительственный портал об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию LRT.

При этом он отметил, что евроатлантическая интеграция не зависит только от Украины

"Мы нацелены получить членство в течение 5-10 лет. Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать и имеем существенные результаты. Конечно, вопрос о вступлении Украины в ЕС зависит не только от нас, но и от 27 других стран", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что Европейский Союз ежегодно представляет отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в котором оцениваются достижения Украины по внедрению реформ

"Как отмечают наши партнеры, даже в сложных условиях прошлого года, несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке Украины и вспышка пандемии коронавирус, Украина продолжает демонстрировать прогресс на своем пути к реформам".

Шмыгаль также напомнил, что Европейский Союз сейчас стал главным торговым партнером Украины

"Сейчас мы стремимся к дальнейшей либерализации торговли с ЕС, одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Также продолжаем работать в контексте интеграции Украины в цифровой и энергетический рынки Европейского Союза, работаем над подписанием "промышленного", "авиационного" и "таможенного" безвизов, - резюмировал премьер

Напомним, что Президент США Джо Байден назвал условия, которые должна выполнить Украина, чтобы получить членство в НАТО. В частности, речь идет о преодолении коррупции

ЕС реформа НАТО торговля безвиз

 
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