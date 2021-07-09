Рада во вторник планирует рассмотреть законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины

Верховная Рада планирует во вторник рассмотреть законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины.

Как пишет Regionews об этом говорится в повестке дня на следующую пленарную неделя.

Также депутаты, среди прочего намерены рассмотреть законопроект о возобновлении работы Высшей квалифкомиссии судей с предложениями Президента Украины, а также во втором чтении законопроект о реформировании СБУ.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой 29 июня законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

29 июня в парламенте был зарегистрирован законопроект Зеленского о Большом гербе Украины. Однако часть фракций сейчас отказалась его поддерживать.

8 июля комитет ВР по вопросам нацбезопасности обороны и разведки рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении и целом законопроект о реформу СБУ.