Рада у вівторок планує розглянути законопроєкт Зеленського про великий Державний герб України

Верховна Рада планує у вівторок розглянути законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про великий Державний Герб України.

Як пише Regionews, про це йдеться у порядку денному на наступний пленарний тиждень.

Також депутати, серед іншого мають намір розглянути законопроєкт щодо відновлення роботи Вищої кваліфкомісії суддів з пропозиціями Президента України, а також у другому читанні законопроєт про реформування СБУ.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ветував ухвалений Верховною Радою 29 червня законопроєкт щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

29 червня у парламенті було зареєстровано законопроєкт Зеленського про великий герб України. Однак частина фракцій наразі відмовилася його підтримувати.

8 липня комітет ВР з питань нацбезпеки оборони та розвідки рекомендував парламенту схвалити у другому читанні та вцілому законопроєкт про реформу СБУ.