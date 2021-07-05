У КВУ розповіли, хто з нардепів прогуляв Раду в червні

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У червні відбулося одинадцять пленарних засідань, всі з них відвідали лише 291 народний депутат або 68% від складу Ради

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби КВУ.

Так, за даними КВУ, шестеро осіб не були зареєстровані на жодному засіданні. Серед них: Віктор Медведчук "ОПЗЖ", Тарас Козак "ОПЗЖ", Олесь Довгий (позафракційний), Степан Івахів "За майбутнє", Леся Василенко "Голос", Вадим Столар "ОПЗЖ".

Офіційні причини відсутності народних депутатів не повідомляються, однак, що відсутність Козака може бути пов’язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Василенко - із народженням дитини, про що було повідомлено публічно. Щодо Медведчука, то востаннє він був офіційно зареєстрований у Раді 28 квітня.

Крім того, двоє народних депутатів були зареєстровані лише на одному пленарному засіданні: Іван Калаур "Слуга Народу" та Олександр Герега "За майбутнє". Жан Беленюк "Слуга Народу", Максим Єфімов "Довіра", Юрій Солод "ОПЗЖ", Олександр Фельдман "ОПЗЖ" були зареєстровані лише на двох засіданнях, Віталій Борт "ОПЗЖ" та Вадим Рабінович "ОПЗЖ" - на трьох засіданнях з одинадцяти.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.