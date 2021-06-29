На море тепло, на курортах Карпат - дожди

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Солнце, теплое море и жаркое, но не палящее, солнце – такой обобщенный прогноз погоды на морских курортах до конца недели, хотя есть и нюансы

На курортах Карпат холодный атмосферный фронт покажет, что такое контрастность, когда температура воздуха вдруг с +31 °С резко упадет до +21 °С. К сожалению, осадков не избежать, гроз тоже.

В предыдущую неделю атмосферные потоки как будто играли с людьми, казалось, что вот-вот начнется гроза, а она не начиналась, и наоборот, - при полном спокойном состоянии атмосферы вдруг поднимался ветер, налетали тучи и ливень просто обрушивался на землю.

На этой неделе на морских курортах все более-менее предсказуемо. На море спокойно, дожди редкие и небольшие. Пожалуй, есть одна неприятность – нашествие медуз в Азовском море. В водах Азовского моря обитают два типа медуз: ушастая медуза (Aurelia aurita), которая совершенно безобидна, и корнерот (Rhizostoma pulmo), медуза с ядовитыми щупальцами. При соприкосновении с ядовитыми щупальцами медузы Корнерот, нить выстреливает, и человек чувствует ожог, подобный ожогу крапивы. Воспаление проходит самостоятельно и очень быстро. Если же в течение дня воспаление не пройдет, - это значит, что реакция на ожог нетипична, нужно обратиться к врачу. Но такие случаи редки.

Черноморские курорты

По прогнозу Sinoptik.ua в последний день июня и первые два дня июля погода на всем побережье Черного моря ясная, воздух прогреется до +26…+28 °С, температура морской воды до +23 °С, но с 1 июля вода в море может стать прохладнее на 1-2 градуса. К выходным возможно снижение температуры воздуха на несколько градусов и ожидаются дожди, но кратковременные и местами.

В Одессе последний день июня отметится отличной безоблачной погодой, температура поднимется до +28 °С, будет дуть теплый умеренный ветер. Июль начнется с солнечной погоды и усиления южного ветра до 7 м/сек с порывами до 10 м/сек. Температура воздуха в первые дни июля будет держаться на отметке +27…+28 °С, а ощущаться на 2 градуса выше. В выходные ожидается дождь, в субботу, возможно, с грозой.

В Лазурном воздух прогреется до +29 °С, температура морской воды около +24 °С. Осадки вероятны в выходные.

В Крыму температура воздуха до воскресенья +27…+29 °С. В воскресенье снижение температуры на несколько градусов, дожди, грозы.

Курорты Азовского моря

В последний день июня на побережье Азовского моря +27…+28 °С, местами до +33 °С, малооблачно, ветер западный, юго-западный до 4 м/сек. Июль начнется с жаркой погоды, до +31 °С, но в выходные могут пройти дожди.

Температура воды в Азовском море до +24,2 °С.

В Кирилловке с 30 июня по 2 июля будет жарко, до +30 °С, малооблачно. В выходные ожидаются грозовые дожди, которые снизят температуру воздуха к воскресенью до +26 °С.

Приморский Посад: максимальная температура ожидается в субботу, до +33 °С, будет чувствоваться как +38 °С, есть вероятность грозы и ливня. В воскресенье, 4 июля, температура воздуха днем станет ниже, +27 °С.

В Урзуфе с 30 июня по 4 июля дневная температура воздуха +29…+31 °С. В воскресенье возможны грозы и дожди.

Курорты Карпат

В Карпатах последний день июня будет жарким, до +33 °С, а июль начнется со снижения температуры до +21 °С из-за вторжения холодного фронта, в высокогорье до +17 °С днем. Всю неделю до 4 июля облачность будет переменной, солнца будет немало, но и дождей немало.

В Яремче 30 июня днем до +25 °С, ветер умеренный до 5 м/сек, без осадков. Начало июля будет дождливым. К воскресенью ночью похолодает до +11 °С, днем +17 °С.

В Сваляве в среду температура воздуха днем поднимется до +30 °С, а 1 июля днем ожидается +22 °С. Всю неделю очень большая вероятность дождей. Значительно похолодает ночью, до +12 °С.

В Трускавце в последний день июня будет жарко, до +33 °С. Первые июльские дни - дождливые, ночью прохладно, +14…+15 °С, днем +22…+23 °С.

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