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19 июня 2021, 13:13 425

Санкции СНБО ударят по планам Фукса, Авакова и Порошенко продвинуть в мэры Харькова Терехова

19 июня 2021, 13:13 425
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Украинская правда
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Полный пакет санкций, которые СНБО ввел против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, приведет к блокированию всех его активов и счетов, что станет серьезной проблемой для и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, который планирует победить на досрочных выборах мэра Харькова

О введении полного пакета санкций против Павла Фукса вчера сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, он сказал, что "6 декабря 2018 года один человек, его зовут Виталий Евгеньевич, сумел в один день зарегистрировать 19 компаний. В небольшом городе Александрия человек, который живет в панельной девятиэтажке, получил 19 лицензий на углеводороды, которые были аннулированы на прошлых заседаниях СНБО. Мы думаем, за этими действиями стоят представители РФ. Как вывод - сегодня против Фукса введен полный пакет санкций, которые мы можем ввести согласно нашему законодательству. Скоро после указа президента вы это увидите", - сказал секретарь Совбеза на брифинге.

Напомним, что 19 марта 2021 года СНБО принял решение ввести санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами. 29 марта Госслужба геологии и недр аннулировала спецразрешения на пользование недрами для 19 компаний, которые владели спецразрешениями на геологическое изучение площадей. Эти лицензии ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которую связывали с Павлом Фуксом. Генпрокуратура также расследовала законность выдачи этих лицензий.

Как писали СМИ, в 2017 году фирма "Голден Деррик" усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области. Отмечалось, что Фукс передает эти спецразрешения родственным структурам, чтобы не допустить возврата участков государству.

Также напомним, что Павел Фукс приехал из России в Украину в ноябре 2015 года, а президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство.

Также СМИ писали, что бизнес Павла Фукса строился в партнерстве с близким к Петру Порошенко нардепом Александром Грановским. В 2017 году журналисты-расследователи зафиксировали совместные визиты Фукса и Грановского в Администрацию Президента Петра Порошенко, а также в МВД, которое возглавлял Арсен Аваков. Сам Фукс признавал многолетнюю дружбу с Грановским. На парламентских выборах-2019 Александр Грановский баллотировался на мажоритарном округе в Харькове, где с построением избирательной кампании ему помогал руководитель президентского штаба Петра Порошенко Сергей Березенко.

Павел Фукс принимает самое активное участие в харьковской политике и после смерти Геннадия Кернеса в декабре 2019 года неоднократно заявлял, что как может будет поддерживать на выборах мэра Харькова секретаря горсовета Игоря Терехова. Кроме того, Фукс в интервью "УП" говорил, что "думаю, все, кого вы упомянули (Александр Ярославский, Арсен Аваков - ред.), будут поддерживать Терехова".

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов с 2007 по 2010 годы работал заместителем главы Харьковской ОГА Арсена Авакова. Терехов говорил, что его переход в 2010 году на работу первым заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса был согласован с Арсеном Аваковым.

Эксперты также отмечали, что поддержку на выборах Игорю Терехову вместе с Фуксом оказывают "Нацкорпус", который связывают с Арсеном Аваковым и "Евросолидарность" Петра Порошенко, в частности, городская фракция "ЕС" входит в большинство Терехова.

Согласно украинскому законодательству полный пакет санкций включает в себя, в частности, запрещение распоряжаться активами и счетами, аннулирование лицензий и других разрешений, запрет на участие в публичных и оборонных торгах, а также на вывод капиталов за границу и другое.

Досрочные выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября 2021 года.

Арсен Аваков Харьков Петр Порошенко Павел Фукс Игорь Терехов

 
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