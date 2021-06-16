Суд оставил в силе оправдательный приговор экс-нардепа Пашинского

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Киевский апелляционный суд оставил в силе вынесенный в марте вердикт Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал народного депутата Верховной Рады четырех созывов Сергея Пашинского

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Офис генерального прокурора, пишет RegioNews.

Известно, что решение областного суда касалось дела о стрельбе Пашинского в Вячеслава Химикуса.

"Оставили в силе решение первой инстанции", - сказали в ведомстве.

Полное решение суда будет обнародовано 17 июня.

Прокуратура требовала для Пашинского семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но апелляционный суд оставил без удовлетворения требование прокуратуры на приговор бывшему нардепу.

Напомним, 20 апреля прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу Пашинского.