Суд залишив у силі виправдувальний вирок екс-нардепа Пашинського
Київський апеляційний суд залишив у силі винесений у березні вердикт Васильківського районного суду Київської області, який виправдав народного депутата Верховної Ради чотирьох скликань Сергія Пашинського
Про це повідомили "Українські новини" з посиланням на Офіс генерального прокурора, пише RegioNews.
Відомо, що рішення обласного суду стосувалося справи про стрілянину Пашинского у В'ячеслава Хімікуса.
"Залишили в силі рішення першої інстанції", - сказали у відомстві.
Повне рішення суду буде оприлюднено 17 червня.
Прокуратура вимагала для Пашинського сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але апеляційний суд залишив без задоволення вимогу прокуратури на вирок колишньому нардепу.
Нагадаємо, 20 квітня прокуратура оскаржила виправдувальний вирок у справі Пашинського.