Суд залишив у силі виправдувальний вирок екс-нардепа Пашинського

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Київський апеляційний суд залишив у силі винесений у березні вердикт Васильківського районного суду Київської області, який виправдав народного депутата Верховної Ради чотирьох скликань Сергія Пашинського

Про це повідомили "Українські новини" з посиланням на Офіс генерального прокурора, пише RegioNews.

Відомо, що рішення обласного суду стосувалося справи про стрілянину Пашинского у В'ячеслава Хімікуса.

"Залишили в силі рішення першої інстанції", - сказали у відомстві.

Повне рішення суду буде оприлюднено 17 червня.

Прокуратура вимагала для Пашинського сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але апеляційний суд залишив без задоволення вимогу прокуратури на вирок колишньому нардепу.

Нагадаємо, 20 квітня прокуратура оскаржила виправдувальний вирок у справі Пашинського.