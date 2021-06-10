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10 червня 2021, 12:58 1018

НАБУ проводить обшуки у лікарнях "Укрзалізниці", - ЗМІ

10 червня 2021, 12:58 1018
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Національне антикорупційне бюро 10 червня проводить обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" через справу про заволодіння грошима, виділеними на лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією

Про це пише RegioNews з посиланням на УП.

Як повідомив співрозмовник видання, обшуки проводять у медзакладах Києва та інших містах.

Наголошується, що слідчі дії тривають в адміністративних приміщеннях, тому на лікування пацієнтів це не впливає.

Співрозмовник УП додав, що правоохоронці розслідують заволодіння 60 млн гривень. Ці гроші Національна служба здоров’я виділила лікарням "Укрзалізниці". Однак, за даними слідства, заклади не лікували хворих із COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" подала до суду на Національну службу здоров'я України через невиплату за COVID-пакетом.

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