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09 июня 2021, 17:56 687

Правительство назначило двух новых заместителей министра инфраструктуры

09 июня 2021, 17:56 687
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров во время заседания 9 июня назначил двух заместителей министра инфраструктуры

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что должности получили Юрий Васьков и Анна Юрченко.

Известно, что Васьков — бывший директор ООО "Укрмара", в 2015-2016 годах был заместителем Министра инфраструктуры (по вопросам морского и речного транспорта). Ранее возглавлял Администрацию морских портов Украины. В течение 10 лет работал на ГП "Одесский морской торговый порт", в частности возглавлял предприятие. По совместительству работал преподавателем в Одесской национальной морской академии и Одесском национальном морском университете.

Юрченко до назначения была на должности начальника Управления международного сотрудничества и инвестиционной политики в Укравтодоре. В Дорожном агентстве работала с 2010 года. За время работы осуществляла управление проектами сотрудничества с международными финансовыми организациями: Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ. Также занималась подготовкой проектов государственно-частного партнерства и проектов кредитных соглашений на основе взаимопомощи и экспортных кредитов.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

Кабмин Украина министр Мининфраструктуры правительство

 
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