12:11  09 июня
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
13:58  09 июня
В Украине хотят продлить карантин на все лето
08:11  09 июня
Сутки в ООС: боевики совершили шесть обстрелов, погибших нет
UA | RU
UA | RU
09 июня 2021, 14:59 32

Правительство назначило еще одного заместителя Ляшко

09 июня 2021, 14:59 32
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров во время заседания назначил заместителем министра здравоохранения Александра Комарида

Как пишет RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К труду", - написал Ляшко.

До назначения Комарида занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин назначил Игоря Кузина новым главным санврачом вместо Ляшко.

Кабмин Украина заместитель Виктор Ляшко правительство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua