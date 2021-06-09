Правительство назначило еще одного заместителя Ляшко
Кабинет министров во время заседания назначил заместителем министра здравоохранения Александра Комарида
Как пишет RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.
"Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К труду", - написал Ляшко.
До назначения Комарида занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.
Напомним, на прошлой неделе Кабмин назначил Игоря Кузина новым главным санврачом вместо Ляшко.
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