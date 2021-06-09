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09 червня 2021, 14:59 29

Уряд призначив ще одного заступника Ляшка

09 червня 2021, 14:59 29
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів під час засідання призначив заступником міністра охорони здоров'я Олександра Комаріда

Як пише RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

"Уряд щойно призначив ще одного заступника Міністра охорони здоров'я! Олександре Комаріда, вітаю у команді! До праці", - написав Ляшко.

До призначення Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін призначив Ігоря Кузіна новим головним санлікарем замість Ляшка.

Кабмін Україна заступник Віктор Ляшко уряд

 
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