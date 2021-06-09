Уряд призначив ще одного заступника Ляшка
Кабінет міністрів під час засідання призначив заступником міністра охорони здоров'я Олександра Комаріда
Як пише RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.
"Уряд щойно призначив ще одного заступника Міністра охорони здоров'я! Олександре Комаріда, вітаю у команді! До праці", - написав Ляшко.
До призначення Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.
Нагадаємо, минулого тижня Кабмін призначив Ігоря Кузіна новим головним санлікарем замість Ляшка.
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