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24 мая 2021, 15:36 547

В Днепре на мосту произошло лобовое столкновение: микроавтобус врезался в трамвай

24 мая 2021, 15:36 547
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Фото: Телеканал D1
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В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с трамваем на Амурском мосту в Днепре пострадали несколько человек

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По данным очевидцев, на место происшествия приехали три "скорые" и полиция. Отмечается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за скользкой после дождя дороги и врезался в трамвай.

Пострадали пассажир и водитель Mercedes. Их госпитализировали в Городскую клиническую больницу №6.

Детали происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Киеве пьяный сотрудник СТО угнал и разбил машину клиента.

ДТП полиция авто медики трамвай

 
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