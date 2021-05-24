В Днепре на мосту произошло лобовое столкновение: микроавтобус врезался в трамвай

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В результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с трамваем на Амурском мосту в Днепре пострадали несколько человек

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Днепр Оперативный".

По данным очевидцев, на место происшествия приехали три "скорые" и полиция. Отмечается, что водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за скользкой после дождя дороги и врезался в трамвай.

Пострадали пассажир и водитель Mercedes. Их госпитализировали в Городскую клиническую больницу №6.

Детали происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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