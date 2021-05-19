ТКГ подтвердила гарантии безопасности для запуска КПВВ на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Речь идет об открытии пунктов въезда-выезда на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе сказал, что он готов лично поехать и дать объективную оценку готовности сторон к их зеркальному открытию со стороны ОРДЛО. Потому что с нашей стороны они открыты и работают уже давно", - рассказал представитель украинской делегации Алексей Арестович.