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19 мая 2021, 20:24 196

ТКГ подтвердила гарантии безопасности для запуска КПВВ на Донбассе

19 мая 2021, 20:24 196
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Фото: из открытых источников
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Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое"

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Речь идет об открытии пунктов въезда-выезда на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе сказал, что он готов лично поехать и дать объективную оценку готовности сторон к их зеркальному открытию со стороны ОРДЛО. Потому что с нашей стороны они открыты и работают уже давно", - рассказал представитель украинской делегации Алексей Арестович.

Конкретные меры планируют отработать в ходе последующих заседаний Подгруппы по безопасности.

Напомним, ранее на КПВВ в Станице Луганской начали бесплатно тестировать жителей ОРДЛО.

ОРДЛО Донбасс ТКГ КПВВ заседание алексей арестович

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