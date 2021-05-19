ТКГ подтвердила гарантии безопасности для запуска КПВВ на Донбассе
Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое"
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.
Речь идет об открытии пунктов въезда-выезда на неподконтрольной украинскому правительству территории.
Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе сказал, что он готов лично поехать и дать объективную оценку готовности сторон к их зеркальному открытию со стороны ОРДЛО. Потому что с нашей стороны они открыты и работают уже давно", - рассказал представитель украинской делегации Алексей Арестович.
Конкретные меры планируют отработать в ходе последующих заседаний Подгруппы по безопасности.
Напомним, ранее на КПВВ в Станице Луганской начали бесплатно тестировать жителей ОРДЛО.