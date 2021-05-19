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19 травня 2021, 20:24 165

ТКГ підтвердила гарантії безпеки для запуску КПВВ на Донбасі

19 травня 2021, 20:24 165
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Фото: із відкритих джерел
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Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте"

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Мова йде про відкриття пунктів в'їзду-виїзду на непідконтрольній українському уряду території.

Координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі сказав, що він готовий особисто поїхати і дати об'єктивну оцінку готовності сторін до їх дзеркального відкриття з боку ОРДЛО. Тому що з нашого боку вони відкриті і працюють уже давно", — розповів речник української делегації Олексій Арестович.

Конкретні заходи планують відпрацювати в ході наступних засідань Підгрупи з безпеки.

Нагадаємо, раніше на КПВВ у Станиці Луганській почали безкоштовно тестувати мешканців ОРДЛО.

ОРДЛО Донбас ТКГ КПВВ засідання олексій арестович

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