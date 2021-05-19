ТКГ підтвердила гарантії безпеки для запуску КПВВ на Донбасі
Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте"
Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.
Мова йде про відкриття пунктів в'їзду-виїзду на непідконтрольній українському уряду території.
Координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі сказав, що він готовий особисто поїхати і дати об'єктивну оцінку готовності сторін до їх дзеркального відкриття з боку ОРДЛО. Тому що з нашого боку вони відкриті і працюють уже давно", — розповів речник української делегації Олексій Арестович.
Конкретні заходи планують відпрацювати в ході наступних засідань Підгрупи з безпеки.
Нагадаємо, раніше на КПВВ у Станиці Луганській почали безкоштовно тестувати мешканців ОРДЛО.